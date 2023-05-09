Следующие после Украины: Данилов рассказал, какой стране еще угрожает Путин

Секретарь СНБО подчеркнул, что российским войскам до сих пор не удалось оккупировать Бахмут, который они пытаются захватить уже долгое время.

Related video

Если бы Российская Федерация смогла захватить Украину, то следующим государством, которое она бы атаковала, стал бы Казахстан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 9 мая.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны (захватить — ред.), то следующим был бы Казахстан. Более того, он бы не остановился ни перед Арменией, ни перед другими странами", – сказал Данилов.

По его словам, на данный момент никакого успеха у России в войне против нашей страны нет.

"То, что касается фронта, то Бахмут, который они уже сколько пытаются захватить, но это город нашей чести, нашей гордости и наших героев. Они даже этого не смогли", – подчеркнул чиновник.

Он также прокомментировал визит лидеров Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Армении и Беларуси на парад в Москву.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события", – сказал Данилов.

Напомним, 9 мая секретарь СНБО также рассказал, что высшее военное командование ВСУ изучает несколько возможных вариантов контрнаступления Сил обороны Украины. По его словам, сроки и направления контрнаступления еще не утверждены президентом.

Также Данилов прокомментировал традиционный военный парад, посвященный празднованию Дня Победы, который состоялся в Москве. Он отметил, что в этом году парад был самым коротким за последние 80 лет.