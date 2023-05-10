В России в параде принял участие полковник, приказывавший расстреливать гражданских в Буче (видео)

Полковник Омурбеков руководил 64-й мотострелковой бригадой из российского Хабаровска, отличившейся особыми зверствами в Киевской области и который получил от Путина за это орден "За отвагу и героизм".

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В параде Победы в Хабаровске в РФ принял участие полковник Азатбек Омурбеков, обвиняемый в приказах убивать мирных жителей в Украине. Об этом сообщают "Важные истории".

64-я мотострелковая бригада из российского Хабаровска отметилась особыми зверствами в Киевской области. Ее командир — 38-летний Азатбек Омурбеков после зверств в Буче получил от Путина орден "за отвагу и героизм", а его бригада — звание "гвардейской".

Весной прошлого года под командованием Омурбекова в Украине сражался Даниил Фролкин, признавшийся в убийстве мирного жителя.

"Командованию пытались объяснить, что мы больше в наступление не пойдем. Омурбеков начал пацанов бить, вроде они слабаки, нецензурной бранью их покрывал просто. Одному прикладом по лицу ударил, другому пистолет приставил ко лбу, сказал: "Я сейчас тебя вообще застрелю и мне вообще ничего за это не будет", — рассказывал Фролкин.

Другой сослуживец Фролкина рассказал, как Омурбеков отдавал приказы расстреливать гражданских украинцев.

"Мы стояли в лесополосе за Андреевкой. Нас обстреливали, и ехали в какой-то момент гражданские. И Омурбеков сказал: "Всех под обстрел", — рассказал он.

По его словам, Омурбеков также приказывал убивать "всех, у кого телефоны найдете".

Напомним, что военные журналисты Military Media Center показали кадры из деоккупированной Бучи, ранее не доступные для массовой аудитории. Известно, что видеокадры из освобожденного города были сняты 2 апреля 2022 года.

16 марта ООН опубликовала отчет о преступлениях РФ в Украине. В него вошли материалы о преступлениях русских военных в Буче.