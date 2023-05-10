Не воевали с нацистами: Путин принял парад на Красной площади рядом с ветеранами спецслужб, — СМИ

Глава Кремля, как сообщили журналисты, сидел рядом с ветеранами КГБ и НКВД, которые занимались подавлением антисоветских протестов и восстаний.

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Президент РФ Владимир Путин на военном параде в честь Дня Победы на Красной площади сидел рядом с двумя ветеранами советских спецслужб. Об этом заявило "Агентство".

По словам журналистов, ни один из сидящих рядом спецслужбистов не воевал с нацистскими войсками во время Второй мировой войны.

Путин во время парада на Красной площади 9 мая сидел рядом с двумя ветеранами НКВД и КГБ

Сообщается, что по правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин. Он записался в армию добровольцев в 1942-м году, однако не попал на фронт. После окончания школы снайперов его отправили в составе НКВД во Львовскую область Украины, чтобы воевать против Украинской повстанческой армии.

"Мы зачищали весь регион от националистов, ловили в лесах, заброшенных хуторах", — цитируют журналисты Двойкина.

По его словам, "бандеровцы" чувствовали себя во Львовской области хозяевами, а он с товарищами должны были их всех ликвидировать.

По левую руку от Владимира Путина, как сообщается, сидел Геннадий Зайцев. Он родился в 1934-м году и во время Второй мировой войны был еще ребенком. Его призвали в армию только в 1953-м году, а в 1959-м он начал служить в КГБ.

Журналисты пишут, что в 1968-м году Зайцев принимал участие во вводе советских войск в Чехословакию, чтобы подавить антисоветские протесты и "Пражскую весну". Он был руководителем группы 7-го Управления КГБ СССР в операции "Дунай". Именно под его руководством в Праге захватили здание Министерства внутренних дел.

Кроме того, как сказано в материале, в 1970-х годах Зайцев возглавил антитеррористическую группу "Альфа", которая была создана Юрием Андроповым.

Издание пишет, что в этом году на параде на Красной площади в Москве приняло участие минимальное число военных – самое маленькое с 2008 года. Так, маршировать не вышли парадные расчеты сразу нескольких воинских соединений:

4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии;

2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии;

27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады;

45-й отдельной инженерной бригады.

Напомним, что в России в параде принял участие полковник, приказывавший расстреливать гражданских в Буче. Полковник Омурбеков руководил 64-й мотострелковой бригадой из российского Хабаровска, отличившейся особыми зверствами в Киевской области и который получил от Путина за это орден "За отвагу и героизм".

Кроме того, перед началом парада на Красной площади Путина заметили с "ядерным чемоданчиком". По информации журналистов, когда глава Кремля прибыл на Красную площадь, в руках его помощника был чемодан, возможно, содержащий коды для нанесения ядерного удара.