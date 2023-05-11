Более 1000 ракет и миллион снарядов: в ЕС рассказали о новой военной помощи Украине (фото)

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, Киев не выиграет большую войну без помощи Запада. Россия может победить и превратить Украину во вторую Беларусь, заявил он.

Related video

Евросоюз подготовит для Вооруженных сил Украины миллион снарядов калибра 155 мм и более 1000 ракет. Об этом сказал 11 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на саммите по защите и безопасности.

"Мы подготовим миллион снарядов калибра 155 мм и более 1000 ракет для Украины", — заявил он

Кроме этого, в странах Евросоюза прошли обучение 17 тысяч украинских солдат, а к концу года планируется обучить до 30 тысяч человек.

"Сейчас оборона имеет наивысший приоритет, ведь мы столкнулись с войной. Поэтому важно, чтобы оборонная сторона нашей внешней политики приобретала все большее значение", — добавил он.

Помощь Украине от Запада: сколько денег потратил Евросоюз?

Cтраны и организации Евросоюза предоставили Киеву суммарную помощь на 16 миллиардов евро, первый транш составил 500 миллионов евро, подсчитал Боррель.

"Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", — сказал он.

Глава евродипломатии добавил, что без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.

"Россия выиграет войну, оккупирует Киев и превратит Украину во вторую Беларусь. Украина перестанет существовать, а российские войска подойдут к польской границе, наша безопасность уменьшится. Вот что случится", — заявил дипломат.

Европейские страны планируют в ближайшие три года потратить порядка 70 миллиардов евро на укрепление обороны, заключил глава дипломатии ЕС.

Напомним, что о предоставлении Украине миллиона артснарядов говорил 9 мая президент Владимир Зеленский. Боеприпасы должны оказаться на фронте как можно быстрее, акцентировал внимание глава государства.

Фокус 3 мая писал о согласовании механизма закупок снарядов для ВСУ. Европейские послы согласились выделят 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов.