ЕС поставил в Украину более тысячи ракет и подготовит еще 1 млн боеприпасов, – Боррель

Выступая на саммите в Брюсселе глава европейской дипломатии подчеркнул, что "кое-кто предлагал ему прекратить поддержку Киева", однако в таком случае Украину ожидал бы не мир, а судьба "второй Беларуси".

Related video

Евросоюз с февраля уже передал Украине более 1 тысячи ракет и готовит к передаче еще около 1 млн боеприпасов калибра 155 мм. Об этом, в четверг, 11 мая заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, во время онлайн-выступления на саммите по вопросам обороны и безопасности в Брюсселе.

"Мы предоставили Украине более 1 тыс. ракет с 9 февраля, когда начали осуществлять наш план по поставкам боеприпасов. Я знаю, что этого недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что собирается отложить контрнаступление. Конечно, Украине нужно больше готовиться, ей нужно больше оружия, ей нужно больше возможностей. И мы должны предоставить их", — заявил Боррель.

При этом, Боррель не уточнил о поставках каких именно ракетах идет речь.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что проводил переговоры с командующими армий из разных стран Евросоюза о возможности увеличить поставки снарядов для помощи Украине. По его словам, со своей стороны он заверял представителей оборонных ведомств в Европе, что их запасы снарядов будут восполнены.

Также Боррель заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Евросоюз выделил Украине военную помощь на сумму около €6 млрд. Он подчеркнул, что суммарная помощь всех государств-членов и институтов ЕС составила около €16 млрд, и это "еще не конец".

Боррель призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины, поскольку без нее Киев не сможет противостоять агрессии со стороны РФ.

"Кое-кто говорит мне: прекратите поддержку Украины, и тогда начнутся переговоры и наступит мир. Серьезно? Если мы прекратим поддержку Украины, РФ будет продвигаться, выиграет войну, оккупирует Киев, превратит Украину во "вторую Беларусь". У нас будут российские войска на границе с Польшей, опасность будет расти. И Украина перестанет существовать", – отметил он.

В среду, 10 мая Жозеп Боррель заявил, что в случае приостановки военной помощи от стран-союзников, ВСУ не справятся с противостоянием РФ, и Киев будет вынужден капитулировать через несколько дней.

Напомним, в конце апреля руководитель внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель призвал к военно-морскому патрулированию в Тайваньском проливе.