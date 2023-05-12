Силы спецопераций США получат минисубмарину DCS: как расширятся возможности бойцов (фото)

Небольшая подлодка позволит операторам проводить незаметные операции в тылу врага или в чувствительных зонах. Отдельно подчеркивается, что при таких задачах военные не будут находиться в воде.

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Командование сил специальных операций США до конца месяца введут в строй мини-субмарины DCS. Об этом сообщает The War Zone.

На ежегодной конференции SOF Week рассказали о планах сил спецопераций получить мини-субмарины. DCS созданы на базе подлодки S351 Nemesis, которая производится MSubs. Работы по созданию субмарины ведутся с 2016 года. Многие детали о ней засекречены. Но в издании сравнивают лодку с 30-тонным Nemesis. Для ее работы потребовалось всего два человека. Максимальная дальность хода у S351 составляет примерно 122 км при скорости 5 узлов. Максимальная глубина для подводной лодки составляет 100 метров.

Операторы ССО будут находиться внутри лодки, чтобы не быть в воде все время операций Фото: US DoD

Для ССО, а в особенности для элитных морских котиков, мини-субмарина пригодится особенно. Они могут выполнять незаметные миссии в тылу врага или в "чувствительных зонах". Например, операторы смогут устроить диверсию в порту или заменять определенное судно.

Сейчас ССО выполняют миссии, находясь в воде, что опасно

Важной особенностью DCS является тот факт, что бойцы ССО будут сухими в ходе таких операций. Отмечается, что такая небольшая деталь, на самом деле, имеет огромную важность. Морские котики могут выполнять операции в холодных регионах или, наоборот, в тропиках, где находиться под водой долгое время может быть опасно.

Напомним, 2 мая СМИ писали, что российские шпионы пытались приобрести мини-субмарины типа ROV в Норвегии.

27 апреля стало известно, что США направляют в Южную Корею атомную субмарину с 20 ракетами Trident.