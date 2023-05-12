Сили спецоперацій США отримають мінісубмарину DCS: як розширяться можливості бійців (фото)

Невеликий підводний човен дозволить операторам проводити непомітні операції в тилу ворога чи в чутливих зонах. Окремо зазначається, що при таких завданнях військові не будуть знаходитись у воді.

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Командування Сил спеціальних операцій США до кінця місяця введуть в стрій мінісубмарини DCS. Про це повідомляє The War Zone.

На щорічній конференції SOF Week розповіли про плани Сил спецоперацій отримати мінісубмарини. DCS створені на базі підводного човна S351 Nemesis, який виробляє MSubs. Роботи над створенням субмарини ведуться з 2016 року. Багато деталей про неї засекречені. Але у виданні порівнюють човен з 30-тонним Nemesis. Для її роботи потрібно було всього дві людини. Максимальна дальність ходу в S351 складає приблизно 122 км при швидкості 5 вузлів. Максимальна глибина для підводного човна складає 100 метрів.

Оператори ССО будуть знаходитись всередині човна, щоб не бути у воді весь час операцій Фото: US DoD

Для ССО, а в особливості для елітних морських котиків, мінісубмарина буде особливо в пригоді. Вони зможуть виконувати непомітні місії в тилу ворога або в "чутливих зонах". Наприклад, оператори зможуть влаштувати диверсію в порту або ж замінувати певне судно.

Зараз ССО виконують місії знаходячись у воді, що небезпечно

Важливою особливістю DCS є той факт, що бійці ССО будуть сухими під час таких операцій. Зазначається, що така невелика дрібниця, насправді має величезну важливість. Морські котики можуть виконувати операції в холодних регіонах чи навпаки у тропіках, де перебувати під водою довгий час може бути небезпечно.

Нагадаємо, 2 травня ЗМІ писали, що російські шпигуни намагалися придбати мінісубмарини типу ROV в Норвегії.

27 квітня стало відомо, що США направляють до Південної Кореї атомну субмарину з 20 ракетами Trident.