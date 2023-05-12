"Худшее еще впереди": Данилов анонсировал большие трудности для РФ

Данилов заявил, что без западных разработок и инвестиций Россия превратится в страну-фейк. По его мнению, РФ уже использовала все, что могла.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что попытки российского диктатора Владимира Путина запугать Украину "адекватными ответами" не приведут ни к какому результату, а для РФ скоро наступит худшее время. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунт.

"Все попытки России запугать украинцев и мир т.н. "адекватным ответом" — это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал", — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия не сможет развиваться без инвестиций и технологических разработок из западных стран и без них она превратится в "страну-фейк", а ситуация для нее будет только ухудшаться.

"Впереди русских ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями… и это будут не смартфоны", — пообещал секретарь СНБО.

Напомним, что 11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поставки британских ракет большой дальности в Украину потребуют адекватного ответа от российских военных, но так и не уточнил, что конкретно захватчики могут противопоставить ВСУ.

Кроме того, 11 мая военный эксперт Антон Михненко заявил, что ракеты Storm Shadow дадут ВСУ возможность точно поражать цели оккупантов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму.