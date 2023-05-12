"Найгірше ще попереду": Данілов анонсував великі труднощі для РФ

Данілов заявив, що без західних розробок та інвестицій Росія перетвориться на країну-фейк. На його думку, РФ уже використала все, що могла.

Related video

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що спроби російського диктатора Володимира Путіна залякати Україну "адекватними відповідями" не приведуть до жодного результату, а для РФ незабаром настане найгірший час. Про це він заявив у своєму Twitter-акаунті.

"Усі спроби Росії залякати українців і світ так званою "адекватною відповіддю" — це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав", — заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Росія не зможе розвиватися без інвестицій та технологічних розробок із західних країн і без них вона перетвориться на "країну-фейк", а ситуація для неї лише погіршуватиметься.

"Попереду на росіян чекає багато "приємних" зустрічей з передовими технологіями… і це будуть не смартфони", — пообіцяв секретар РНБО.

Нагадаємо, що 11 травня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання британських ракет великої дальності в Україну вимагатиме адекватної відповіді від російських військових, але так і не уточнив, що конкретно загарбники можуть протиставити ЗСУ.

Крім того, 11 травня військовий експерт Антон Міхненко заявив, що ракети Storm Shadow дадуть ЗСУ можливість точно уражати цілі окупантів на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.