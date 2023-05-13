Готовили концлагеря в Василькове и Броварах: экс-сотрудник СБУ рассказал о планах оккупантов

Российские военные сначала планировали уничтожить парламентариев, а потом свозить в концлагеря активистов с проукраинской позицией. Имущество этих людей оккупанты хотели отобрать.

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Российские военные в первые несколько недель после окончательного захвата власти в Украине планировали расстрелять 200 народных депутатов, а также активистов с проукраинской позицией. Об этом рассказал экс-замглавы СБУ, заместитель командира добровольческого формирования территориальной громады Киева "Мрия" 241-й бригады Теробороны ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин в интервью медиа Telegraf, которое было опубликовано 13 мая.

По его словам, перед началом российско-украинской войны диверсионная работа российских ГРУ и ФСБ была очень активной. Кроме того приспешники оккупантов даже начали квартиры помечать в центре города: какие в первую очередь захватывать, а какие — несколько позже.

Более того, российские военные уже распланировали постройку двух концлагерей в Броварах и в Василькове Киевской области.

"У них (оккупантов, — ред.) уже были готовы списки украинцев, которые подлежали уничтожению. Среди них были и народные депутаты – около 200 парламентариев", — сказал Кожемякин.

Он также добавил, что более сотни украинских парламентариев российские военные и представители спецслужб РФ хотели перевербовать.

"Депутаты из ОПЗЖ должны были помогать в уничтожении своих коллег. Или стать "кладезем" кандидатур для возглавления каких-то государственных структур", — уточнил экс-замглавы СБУ.

Напомним, 12 мая стало известно, что экс-министр образования Дмитрий Табачник активно сотрудничал с российскими спецслужбами еще до начала войны с РФ. Для того чтобы легализировать деятельность Табачника на захваченных россиянами территориях, его даже включили в списки местной ячейки российской партии "Единая Россия".

А в январе 2023 года СМИ писали о том, что священник УПЦ МП из Лисичанска оказался шпионом оккупантов. По информации журналистов, Андрей Павленко посещал раненых украинских солдат в госпитале, а потом передавал информацию о них своим российским кураторам. Также священник создавал для оккупантов "расстрельные списки".