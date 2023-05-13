Готували концтабори у Василькові та Броварах: ексспівробітник СБУ розповів про плани окупантів

Російські військові спочатку планували знищити парламентаріїв, а потім звозити до концтаборів активістів із проукраїнською позицією. Майно цих людей окупанти хотіли відібрати.

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Російські військові у перші кілька тижнів після остаточного захоплення влади в Україні планувала розстріляти 200 народних депутатів, а також активістів із проукраїнською позицією. Про це розповів ексзаступник голови СБУ, заступник командира добровольчого формування територіальної громади Києва "Мрія" 241-ї бригади Тероборони ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем'якін в інтерв'ю медіа Telegraf, яке було опубліковано 13 травня.

За його словами, перед початком російсько-української війни диверсійна робота російських ГРУ та ФСБ була дуже активною. Крім того, поплічники окупантів навіть почали помічати квартири в центрі міста: які насамперед захоплювати, а які — трохи пізніше.

Мало того, російські військові вже розпланували будівництво двох концтаборів у Броварах та у Василькові Київської області.

"У них (окупантів, — ред.) вже були готові списки українців, які підлягали знищенню. Серед них були й народні депутати — близько 200 парламентарів", — сказав Кожем'якін.

Він також додав, що понад сотню українських парламентарів російські військові та представники спецслужб РФ хотіли перевербувати.

"Депутати з ОПЗЖ повинні були допомагати у знищенні своїх колег. Або стати "джерелом" кандидатур для очолення якихось державних структур", — уточнив ексзаступник голови СБУ.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що ексміністр освіти Дмитро Табачник активно співпрацював із російськими спецслужбами ще до початку війни з РФ. Щоб легалізувати діяльність Табачника на захоплених росіянами територіях, його навіть включили до списків місцевого осередку російської партії "Єдина Росія".

А у січні 2023 року ЗМІ писали про те, що священник УПЦ МП з Лисичанська виявився шпигуном окупантів. За інформацією журналістів, Андрій Павленко відвідував поранених українських солдатів у шпиталі, а потім передавав інформацію про них своїм російським кураторам. Також священник створював для окупантів "розстрільні списки".