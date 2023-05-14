"Говорить об успехах в самом городе еще рано": NYT о ситуации в Бахмуте

Силы обороны уже начали определенные наступательные действия в районе Бахмута, однако внутри населённого пункта не утихают российские обстрелы и удары авиации.

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Украинские военные начали серию спланированных атак на Бахмутском направлении, однако в самом городе ситуация остается сложной. Об этом сообщается в репортаже The New York Times из Часового Яра.

Оборона Бахмута длится почти год, если сначала Украина пыталась просто удержаться в городе, то со временем населенный пункт получил огромное значение. Бахмут стал символом несломленности Украины, а также решимости РФ пробивать путь в маленьком городе. В настоящее время Силы обороны начали серию спланированных контратак. Бойцам удалось отбросить оккупантов на севере и юге от Бахмута, но ситуация в городе остается сверхсложной.

"Об успехах в самом городе говорить еще рано. Нам нужно больше Javelin, российские танки постоянно нас кошмарят", — сказал один из бойцов взвода, вышедший на ротацию из Бахмута.

Они также добавили, что артиллерийская канонада и авиаудары не прекращаются ни на минуту, оккупанты обстреливают каждый метр разрушенного города.

То же говорят и в Минобороны Украины, по словам Анны Маляр, украинские Силы обороны постепенно продвигаются в двух направлениях, но ситуация внутри Бахмута сложнее. Из-за активных боевых действий предоставлять более точную информацию невозможно.

Напомним, 14 мая Анна Маляр заявила, что в Бахмуте удалось захватить более 10 позиций российских войск под Бахмутом.

12 мая в РФ заявили, что "отступление" от некоторых позиций под Бахмутом потребовалось для повышения устойчивости обороны.