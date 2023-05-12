"Для повышения устойчивости обороны": в МО РФ признали, что их войска отступили в районе Бахмута

В ведомстве рассказали, что оккупанты переместились на позиции у водохранилища, оккупированного ранее. Еще вчера линия боестолкновения проходила вдали от него. Также в министерстве заявили о наступательных действиях ВСУ в районе Соледара.

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Российские военные заняли позиции вблизи Берховского водохранилища в Донецкой области. Об этом 12 мая сообщила в соцсетях пресс-служба министерства обороны РФ.

"На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями "Южной" группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", — написала пресс-служба.

Согласно карте боевых действий от 11 мая, Берховское водохранилище уже было захвачено врагом раньше, более того, граница боестолкновения проходила на расстоянии от него. Можно заключить, что российские армейцы отошли назад 12 мая.

Карта боевых действий в районе Бахмута от 11 мая Фото: скриншот

Также в Минобороны РФ рассказали, что захватнические войска подверглись 26 атакам со стороны ВСУ на Соледарском направлении. Пресс-служба отметила, что украинские защитники наступали на всей линии боестолкновения, протяженность которой составляет более 95 километров. Во вражеском министерстве утверждают, что все наступательные действия были отбиты.

Напомним, 12 мая на странице проекта "Армия дронов" опубликовали кадры уничтожения вражеского танка на Бахмутском направлении. В ликвидации защитникам помог БПЛА Mavic.

Также 12 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для страны-агрессорки "наихудшее только начинается". Он назвал Россию фейковой страной.