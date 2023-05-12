"Для підвищення стійкості оборони": в МО РФ визнали, що їх війська відступили в районі Бахмута

У відомстві розповіли, що окупанти перемістились на позиції біля водосховища, окупованого раніше. Ще вчора лінія боєзіткнення проходила на відстані від нього. Також у міністерстві заявили про наступальні дії ЗСУ в районі Соледару.

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Російські військові зайняли позиції поблизу Берхівського водосховища у Донецькій області. Про це 12 травня повідомила у соцмережах пресслужба міністерства оборони РФ.

"На Малоільїнівському напрямі з метою підвищення стійкості оборони підрозділами "Південного" угруповання російських військ зайнятий кордон з урахуванням вигідних умов Берхівського водосховища", — написала пресслужба.

Відповідно до карти бойових дій від 11 травня, Берхівське водосховище вже було захоплене ворогом раніше, більш того, кордон боєзіткнення проходив на відстані від нього. Можна зробити висновок, що російські армійці відійшли назад 12 травня.

Карта бойових дій в районі Бахмута від 11 травня Фото: скріншот

Також у Міноборони РФ розповіли, що загарбницькі війська зазнали 26 атак з боку ЗСУ на Соледарському напрямі. Пресслужба зазначила, що українські захисники наступали на всій лінії боєзіткнення, довжина якої складає понад 95 кілометрів. У ворожому міністерстві стверджують, що усі наступальні дії відбили.

Нагадаємо, 12 травня на сторінці проєкту "Армія дронів" опублікували кадри знищення ворожого танку на Бахмутському напрямі. У ліквідації захисникам допоміг БПЛА Mavic.

Також 12 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для країни-агресорки "найгірше тільки починається". Він назвав Росію фейковою країною.