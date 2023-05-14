РФ перебросила максимальное количество бомбардировщиков к границам с Финляндией (фото)

На авиабазе "Оленья" сосредоточено максимальное количество находящихся там самолетов. Среди них Ту-22, Ту-95 и Т-160. С этой базы они выходят на боевые миссии, чтобы атаковать Украину.

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В 200 километрах от Норвегии и Финляндии РФ разместило максимальное количество стратегических бомбардировщиков. 14 мая в твиттере опубликовали спутниковые базы по авиабазе "Оленья".

Авиабаза "Оленья" находится на Кольском полуострове. И сейчас РФ сосредоточила на ней наибольшее количество стратегических бомбардировочных с 24 февраля 2022 года, когда полномасштабно вторглись в Украину.

Снимок самолетов на авиабазе "Оленья" автор добавил, что ошибочно написал Ан-22 вместо Ан-12 на снимке

На опубликованных снимках автор установил:

2 бомбардировщика Ту-160;

14 бомбардировщиков Ту-95;

2 бомбардировщика Ту-22.

Кроме стратегических бомбардировщиков на базе зафиксированы самолет Ил-78, Ан-12 и другие образцы авиации. Как отмечает автор, самолеты Ту-160 раньше привлекали для атак по территории Украины.

В "Милитарном" добавляют, что радионаблюдатели фиксируют о фактически ежедневных вылетах из авиабазы "Оленья" на протяжении последних 7 дней. Среди них есть как учебные полеты, так и боевые обстрелы Украины. Самолеты для этого разместили таким образом, чтобы они могли подняться в воздух по первому требованию.

Также в РФ перебазировали часть самолетов с аэродрома Энгельс, который был атакован в декабре 2022 года. Тогда был поврежден самолет Ту-95. Первый Ту-160 был зафиксирован на базе "Оленья" в августе 2022 года, а в октябре туда перебросили и Ту-95 вместе с еще одним Ту-160.

Напомним, 1 мая в СМИ писали, что Финляндия позволит Соединенным Штатам размещать свои военные базы на своей территории.

30 апреля Швеция и Финляндия перевели свои ВМС в боевую готовность из-за обострения с РФ вокруг Аландских островов.