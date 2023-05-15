Более половины украинцев считает, что Украина скорее готова к наступлению, — опрос (инфографика)

По мнению почти 70% участников опроса, поддержка западных партнеров в подготовке украинского контрнаступления является ключевым фактором. Приблизительно столько же граждан ответили, что поддержка есть, но она недостаточная.

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Украина скорее готова к наступлению, считает более половины участников опроса, каждый шестой – что полностью готова. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проводившегося 13 мая компанией Active Group при помощи онлайн-анкетирования.

Участникам исследования были заданы три вопроса:

Готова ли Украина к контрнаступлению? Насколько важна поддержка стран Запада в подготовке Украины к контрнаступлению? Достаточна ли военная поддержка, которую страны Запада предоставляют Украине?

53,5% опрошенных социологами считают, что Украина скорее готова к контрнаступлению, а еще 16,7% – что готова полностью. При этом 13,1% считают, что наша страна скорее не готова к контрнаступательной операции, а 2,2% – что полностью не готова. Стоит отметить, что 14,5% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Что касается третьего вопроса, 68% опрошенных заявили, что поддержка западных партнеров в подготовке украинского контрнаступления является ключевой, а 28,1% считают ее скорее важной. По мнению 1,4% респондентов, поддержка союзников в подготовке контрнаступательных действия скорее не важна, еще 0,6% назвали ее совсем не важной. Около 2% участников опроса сказали, что сложно ответить на этот вопрос.

Примечательно, что на вопрос о достаточности военной поддержки западных партнеров нашей страны в марте 63,6% респондентов ответили, что поддержка есть, но она недостаточная. В апреле так считали уже 71%, а в мае – 71,1% участников опроса. Таким образом сторонников такого мнения стало заметно больше.

Также за три месяца заметно снизилось количество людей, выбравших вариант ответа "поддержка недостаточна" без уточнения, что она есть. Так, в марте о недостаточности поддержки заявили 24,5%, в апреле – 14,9%, в мае – 8,6% респондентов. В то же время увеличилось количество респондентов, отмечающих, что военная поддержка Запада нашей страны полностью достаточная. В марте так считали 6,4% опрошенных, в апреле – 9,7%, в мае – 14,4%.

Репрезентативная выборка по полу, возрасту и региону состоит из 600 анкет.

Напомним, 14 мая, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. По ее словам, украинские военные смогли захватить более 10 вражеских позиций на южной и северной окраинах Бахмута, также зачистили лес рядом с Ивановским.

В этот же день Defenсe Express 14 мая на основе анализа пакетов военной помощи Украине, выделенных Западом, писало, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление против российских оккупантов на нескольких участках.