Успехи за три дня: ВСУ отогнали россиян от основных путей снабжения в Бахмуте, — командир

По данным украинского офицера Юрия Федоренко, защитники Бахмута сорвали намерение оккупантов взять город в клещи. Но праздновать победу пока рановато, так как противник стягивает десантно-штурмовые отряды и технику.

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Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что украинские защитники не только сумели стабилизировать положение, но и добились определенных преимуществ за последние три дня. Пост опубликован в Telegram.

"Врага отбросили от основных путей сообщения, то есть сорвали намерение взять Бамут в клещи", — сообщил военнослужащий.

Вместе с тем он предупредил, что праздновать победу пока еще рано, поскольку противник стягивает десантно-штурмовые отряды и технику.

По части ресурсов арсенал оккупантов все еще выше, но за счет героической стойкости и профессионализма обороны есть продвижение и на подступах, и в самом городе.

В сводке Генштаба ВСУ отмечается, что в районе Бахмута идут тяжелые бои, а Россия предпринимает неуспешные наступательные попытки по нескольким направлениям к западу и востоку от города.

Россияне также атакуют другие районы Донецкой области, в том числе в Авдеевке, Марьинке и Угледаре. Авиаудары дополняются артиллерийскими обстрелами.

Сообщается о 37 боестолкновениях, а Бахмут и Маринка — в эпицентре боев.

Напомним, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал о продвижении ВСУ в Бахмуте: два километра захваченной территории были освобождены за два дня.

Также сообщалось, что под Бахмутом хлеб спас жизнь украинского защитника. В ходе боестолкновений в Донецкой области вражеская пуля застряла в хлебе, который находился в рюкзаке бойца Сил обороны Украины.