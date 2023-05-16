Успіхи за три дні: ЗСУ відігнали росіян від основних шляхів постачання у Бахмуті, — командир

За даними українського офіцера Юрія Федоренка, захисники Бахмута зірвали намір окупантів взяти місто у кліщі. Але святкувати перемогу поки що зарано, бо противник стягує десантно-штурмові загони та техніку.

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Командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко розповів, що українські захисники не лише зуміли стабілізувати становище, а й досягли певних переваг за останні три дні. Пост опублікований в Telegram.

"Ворога відкинули від основних шляхів сполучення, тобто зірвали намір взяти Бамут у кліщі", — повідомив військовослужбовець.

Водночас він попередив, що святкувати перемогу поки що зарано, оскільки противник стягує десантно-штурмові загони та техніку.

Щодо ресурсів арсенал окупантів все ще вищий, але за рахунок героїчної стійкості та професіоналізму оборони є просування і на підступах, і в самому місті.

У зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що в районі Бахмута йдуть важкі бої, а Росія робить неуспішні наступальні спроби з кількох напрямків на захід і схід від міста.

Росіяни також атакують інші райони Донецької області, зокрема в Авдіївці, Мар'їнці та Вугледарі. Авіаудари доповнюються артилерійським обстрілом.

Повідомляється про 37 бойових зіткнень, а Бахмут і Маринка — в епіцентрі боїв.

Нагадаємо, що спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Черевий розповів про просування ЗСУ у Бахмуті : два кілометри захопленої території було звільнено за два дні.

Також повідомлялося, що під Бахмутом хліб урятував життя українського захисника. У ході бойових сутичок на Донеччині ворожа куля застрягла в хлібі, який знаходився в рюкзаку бійця Сил оборони України.