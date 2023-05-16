Российские оккупанты боятся жителей Мариуполя, — мэрия (видео)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, в оккупированном городе стартовала мобилизация и идет вербовка в ЧВК "Вагнер", однако россияне пока не спешат прибегать к принуждению, угрожающему жизни мариупольцев.

Related video

Россияне боятся местных жителей временно оккупированного Мариуполя из-за высокого уровня недоверия среди населения. Об этом сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью 24 Каналу 16 мая.

По словам чиновника, оккупанты начали формировать на захваченных территориях Украины "добровольческие батальоны", куда забирают россиян и украинцев, получавших паспорта РФ. При этом в Мариуполе пока не наблюдается подобных инициатив.

Как отмечает Андрющенко, в оккупированном городе только недавно стартовал первый этап мобилизации в российскую армию.

Кроме того, мариупольцев пытаются вербовать в ЧВК "Вагнер", однако мало кто из местных жителей заинтересован в этом. По словам советника мэра, принуждения к военной службе, угрожающего жизни людей, в городе пока не наблюдается.

"На то есть определенные причины", — отметил Андрющенко.

Чиновник утверждает, что основным сдерживающим фактором для россиян является уровень недоверия жителей Мариуполя, который выше, чем в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

"Вероятно, поэтому они не так спешат, потому что считают, что это может нанести больше вреда, чем помощи. Посмотрим, как будет дальше", – заключил советник.

Напомним, что 15 мая советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко показал, как россияне готовятся к обороне города. Оккупанты обустроили рвы, бетонные укрепления, а также замаскировали огневые точки.

Ранее, 10 мая, мы сообщали, что летом 2023 года Мариуполь может остаться без пресной воды. По словам экс-председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского, оккупанты берут воду из двух небольших водохранилищ и в скором времени их высушат.

Еще мы писали о том, что 29 апреля Владимир Зеленский показал обновленные спутниковые снимки Мариуполя на карте онлайн-сервиса Google Map. Президент обратил внимание, что на сегодняшний день в городе практически не осталось целых зданий.