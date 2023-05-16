РосСМИ обвинили ВСУ в обстреле Белгородской области фосфорными бомбами (фото, видео)

Пропагандисты заявили, что украинские военные якобы выпустили запрещенные снаряды по селам Старый Хутор и Нижние Мельницы. Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм.

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Села Старый Хутор и Нижние Мельницы Белгородского района России подверглись обстрелу фосфорными бомбами. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает российское медиа SHOT.

Российское СМИ утверждает, ВСУ якобы обстреляли Белгородскую область из РСЗО "Град".

"Обстрелу подверглись села Старый Хутор (2 км до границы) и Нижние Мельницы в Валуйском районе (2,5 км до границы). Возле последнего упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм", — сказано в сообщении.

В России заявили, что по Нижним Мельницам стреляли предположительно из села Каменка Купянского района Харьковской области (около 8 км до границы). В обоих случаях обошлось без пострадавших.

На момент публикации губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также МЧС по региону не комментировали случившееся.

Напомним, 16 мая также сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в городе Клинцы Брянской области. Российский губернатор Александр Богомаз утверждает, что БПЛА запустили украинские военные.

Ранее, 15 мая стало известно, что в результате крушения двух российских вертолетов Ми-8, а также самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 8 летчиков.