По словам российского парламентария, от мобилизованных россиян регулярно поступают жалобы о качестве обмундирования, экипировки и снаряжения. У "вагнеровцев", в свою очередь, подобных проблем не возникает.

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Депутат Госдумы России Василий Власов заявил, что руководство ЧВК "Вагнер" обеспечивает своих бойцов более качественным снаряжением и экипировкой по сравнению с Минобороны РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Политик сообщил о том, что его офис регулярно получает жалобы от россиян, которых мобилизовали, а также от их родственников. Они выражают крайнее недовольство продовольственным снабжением и обмундированием. В то же время, в приемном пункте набора бойцов ЧВК "Вагнер" подобные проблемы не возникают, так как они обладают всей необходимой для службы экипировкой, включая бронежилеты.

Парламентарий провел параллель между оборонным ведомством и ЧВК с государственной больницей и частной клиникой. Он отметил, что платежеспособный пациент всегда предпочтет обратиться в частную клинику. Это сравнение было использовано для подчеркивания того, что ЧВК "Вагнер" имеет лучшее снабжение и экипировку благодаря своим финансовым возможностям, в то время как в оборонном ведомстве могут возникать проблемы в этом плане.

Власов выразил недовольство тем, что Минобороны РФ не приобретает дроны и отметил, что востребованные на передовой модели, такие как Mavic, производятся в Китае. По его мнению, именно эти беспилотные аппараты являются важным средством наблюдения и координации действий наводчиков и артиллеристов на поле боя.

Напомним, 5 мая в сети появился видеоролик, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Также напомним, 9 мая, политолог Ярослав Макитра заявил, что Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и лидер российской оппозиции Алексей Навальный.