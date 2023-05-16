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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У ПВК "Вагнер" ситуація краща: депутат Держдуми розкритикував стан російської армії

Василь Власов
Депутат Держдуми Власов розкритикував стан російської армії

За словами російського парламентаря, від мобілізованих росіян регулярно надходять скарги про якість обмундирування, екіпірування та спорядження. У "вагнерівців" натомість таких проблем не виникає.

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Депутат Держдуми Росії Василь Власов заявив, що керівництво ПВК "Вагнер" забезпечує своїх бійців якіснішим спорядженням і екіпіруванням порівняно з Міноборони РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Політик повідомив, що його офіс регулярно отримує скарги від росіян, яких мобілізували, а також від їхніх родичів. Вони висловлюють крайнє невдоволення продовольчим постачанням і обмундируванням. Водночас у приймальному пункті набору бійців ПВК "Вагнер" подібні проблеми не виникають, оскільки вони мають усе необхідне для служби екіпірування, включаючи бронежилети.

Парламентарій провів паралель між оборонним відомством і ПВК з державною лікарнею та приватною клінікою. Він зазначив, що платоспроможний пацієнт завжди воліє звернутися до приватної клініки. Це порівняння було використане для підкреслення того, що ПВК "Вагнер" має найкраще постачання й екіпірування завдяки своїм фінансовим можливостям, тоді як в оборонному відомстві можуть виникати проблеми у цьому плані.

Власов висловив невдоволення тим, що Міноборони РФ не купує дрони та зазначив, що затребувані передові моделі, такі як Mavic, виробляються в Китаї. На його думку, саме ці безпілотні апарати є важливим засобом спостереження та координації дій навідників і артилеристів на полі бою.

Нагадаємо, 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Також нагадаємо, 9 травня, політолог Ярослав Макітра заявив, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни та має більше шансів, ніж усі російські ліберали та лідер російської опозиції Олексій Навальний.