Украинские бронемашины "Козак"-2М1 зафиксировали на видео

Бронеавтомобили украинского производства "Козак"-2М1, несмотря на повреждения, и дальше выполняют свои функции.

Related video

Бронеавтомобили "Козак"-2М1 отечественного производства используют бойцы для обороны Украины. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал " In Factum ".

В сообщении говорится, что транспортные средства получили определенные повреждения. Несмотря на это, автомобили и дальше выполняют задачи.

"Защитили свои экипажи и продолжают достойно нести службу. Отработайте свое название так, чтобы говорить на все 100%", – указано в сообщении.

Характеристики бронеавтомобиля "Козак"-2М1

Бронеавтомобиль "Козак"-2М1 изготовили специалисты украинского предприятия НПО "Практика". Его разработали для маленьких боевых групп. Он является полноценным бронеавтомобилем, предназначенным для выполнения различных боевых задач. В бронемашине установлен 5,9-литровый турбодизель IVECO мощностью 280 л.с. Автомобиль способен транспортировать десанта в 9 человек. На транспортном средстве установлен модуль Aselsan, который может оснащаться разными типами пулеметов, но главное его ударное оружие – это украинский противотанковый ракетный комплекс "Барьер".

Напомним, 12 мая в соцсети показали новый австралийский Bushmaster, который служит бойцам ВСУ в зоне боевых действий. На видео видно, что техника нова и нет повреждений. Фолловеры предположили, что техника уедет в зону боевых действий.

Также 4 мая на дороге, ведущей в Бахмут, зафиксировали перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. Также якобы уничтожен бронеавтомобиль Dingo ATF. Этот автомобиль используется подразделениями немецкого Бундесвера, но также на вооружении и других армий мира, в том числе и Вооруженных сил Украины. Кроме этого, в кадре можно увидеть уничтожение МТ-ЛБ, многоцелевого советского тягача, который легко бронирован. Эта техника также используется подразделениями украинских войск.

В соцсетях 19 апреля можно было увидеть бронеавтомобиль "Варта-Редут", существующий в единственном экземпляре. Транспортное средство было представлено еще в 2016 году, однако информации о серийном производстве с тех пор не было. Теперь стало известно, что, по крайней мере, один из них в ВСУ.