Тренируются уничтожать врага: как обучают тероборону в Черниговской области (фото)

Украинские военные получают навыки действий вместе с другими механизированными подразделениями.

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В Черниговской области прошли учения подразделений Сил обороны, к которым также привлекли территориальную оборону. Об этом сообщает АрмияInform.

Местную территориальную оборону привлекли к совместным учениям по коллективной подготовке механизированных отделений. Силы ТоО обучали противодействовать бронетехнике условного противника. Также они метали тренировочные гранаты по танку, показывали сноровку и выносливость во время психологической полосы препятствий.

Учения проходили вместе с другими Силами обороны Фото: АрміяInform

Вместе с механизированными частями терроборона отрабатывала наступление, во время которого отрабатывали условные цели из гранатометов и стрелкового оружия. По словам главного сержанта Командования Объединенных сил ВС Украины Виктора Лукьянюка, на подобных учениях можно отработать действия на поле битвы.

"Этот алгоритм охватывает разные аспекты, включая работу на позиции во время огневого контакта и передачу команд по открытию огня. Также он охватывает действия, которые следует выполнить после получения приказа о позиционном маневре или при занятии подготовленной огневой позиции", — пояснил Лукьянюк.

Отдельно в издании отмечают, что полоса препятствий была создана по натовским стандартам, а сама она максимально приближена к реалиям боевых действий. Во время учений поджигали резину, тротиловые "шашки" и стреляли холостые патроны. Также работали над психологическим состоянием военных в условиях приближенных к боевым.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

Напомним, 16 мая в МВД показали обучение готовящейся к наступлению бригады "Лют".

15 мая в Финляндии начались масштабные военные учения Lightning Strike 23 с привлечением более 8 тысяч военных.