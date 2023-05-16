Тренуються знищувати ворога: як навчають тероборонців у Чернігівській області (фото)

Українські військові отримують навички дій разом з іншими механізованими підрозділами.

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У Чернігівській області відбулися навчання підрозділів Сил оборони, до яких також залучили територіальну оборону. Про це повідомляє АрміяInform.

Місцеву територіальну оборону залучили до спільних навчань до колективної підготовки механізованих відділень. Сили ТрО навчали протидіяти бронетехніці умовного противника. Також вони метали тренувальні гранати по танку, показували вправність та витривалість під час психологічної смуги перешкод.

Навчання проходили разом з іншими Силами оборони Фото: АрміяInform

Разом із механізованими частинами тероборона відпрацьовувала наступ, під час якого відпрацьовували умовні цілі з гранатометів та стрілецької зброї. За словами головного сержанта Командування Обʼєднаних сил ЗС України Віктора Лукʼянюка, на подібних навчаннях можна відпрацювати дії на полі битви.

"Цей алгоритм охоплює різні аспекти, включаючи роботу на позиції під час вогневого контакту та передачу команд щодо відкриття вогню. Також він охоплює дії, які треба виконати після отримання наказу про позиційний маневр або при зайнятті підготовленої вогневої позиції", — пояснив Лукʼянюк.

Окремо у виданні зауважують, що смуга перешкод була створена за натівськими стандартами, а сама вона максимально наближена до реалій бойових дій. Під час навчань застосовували гуму, яку підпалювали, тротилові "шашки" та холості набої. Також працювали над психологічним станом військових в умовах наближених до бойових.

Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform Фото: АрміяInform

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