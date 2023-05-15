У Фінляндії розпочалися масштабні військові навчання Lightning Strike 23: що відомо

Це друге навчання після вступу країни до НАТО. У маневрах візьмуть участь понад 8 тисяч військовослужбовців, причому понад тисячу з них — військові США, Великобританії, Швеції та Норвегії.

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На полігоні Роваярві у Фінляндії стартувала серія з двох великих військових навчань — Lightning Strike 23 і Northern Forest 23. Як повідомила прес-служба Сухопутних військ Фінляндії, навчання Lightning Strike 23 пройдуть з 15 травня по 26 травня, а маневри Northern Forest 23 почнуться 2 травня та триватимуть до 2 червня 2023 року.

"Під час навчань будуть відпрацьовані спільні вогневі та бойові дії з силами альянсу та Швеції, а також можливості надання та прийому міжнародної допомоги", — йдеться у повідомленні.

У маневрах візьмуть участь близько 8 тисяч військовослужбовців, у тому числі представники Сухопутних, Військово-повітряних Сил оборони та прикордонників. При цьому понад тисячу солдатів — це військові чотирьох країн — США, Великобританії, Швеції та Норвегії, зазначено у прес-релізі.

Також повідомляється, що під час навчань будуть залучені британські бойові машини піхоти (БМП) Warrior, американські системи залпового вогню (РСЗВ) та БМП CV90 Норвегії та Швеції.

Зазначимо, що це друге військове навчання на території Фінляндії після того, як країна стала членом НАТО. Перші маневри пройшли біля берегів Росії місяць тому, коли фінські берегові кораблі спільно з кораблями НАТО вийшли у води Фінської затоки.

Нагадаємо, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу. Президент країни Саулі Нійністе з цієї нагоди заявив, що цей крок зміцнює міжнародну позицію країни та її свободу пересування.

Фінські ЗМІ 1 травня повідомили, що Гельсінкі та Вашингтон розглядають можливість підписання угоди щодо оборонного співробітництва, що передбачає розміщення на території Фінляндії військових баз НАТО. При цьому уточнювалося, що переговори не стосуються розміщення у країні американської ядерної зброї.