"Отличались от сил РФ": эксперт из Венгрии признал, что страна стягивала армию к границе Украины

По словам военного эксперта Андраша Раца, официальный Будапешт опасался возможного проникновения вооруженных групп со стороны РФ на территорию Венгрии. Украинская сторона якобы была осведомлена о проведении подобных действий.

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Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия перемещала определенные военные силы к западной границе с Украиной. Однако стоит отметить, что эти действия не были направлены на участие в вооруженной атаке, а скорее на контроль и наблюдение за ситуацией на границе. Об этом сообщил венгерский военный эксперт Андраш Рац, передает "Европейская правда".

Согласно его утверждениям, Венгрия в феврале 2022 года сосредоточила военные силы у своей границы с Украиной. Однако, эксперт указал, что состав этих вооруженных сил отличался от того, который использовала Россия.

"Россия собрала наступательные силы. Венгерские силы, направленные к вашей границе незадолго до вторжения РФ, не были наступательными", – заявил Рац.

Он также отметил, что группировка военных сил Венгрии стала гарантией безопасности на случай, если возникнет российское вторжение, которое может привести к гуманитарному кризису и большому потоку беженцев из Украины. Целью было обеспечить необходимую помощь в виде палаток, медицинского оборудования, кроватей, питания и других необходимых ресурсов, и для этого использовались соответствующие армейские подразделения.

Венгерские власти также опасались возможности проникновения вооруженных групп на территорию Венгрии, как это произошло во время распада Югославии.

Относительно понтонов, собранных вдоль границы, Рац объяснил так: "Причина присутствия понтонов – то, что Венгрия готовилась к возможному удару России по мостам, в том числе по мосту Чоп – Захонь, где есть один из ключевых пунктов пересечения границы. планы, которые в случае, если Россия разрушает мост – венгры вместе с украинской стороной могут быстро навести переправу через Тису, чтобы дать беженцам пересекать ее".

Эксперт отметил, что украинская сторона была осведомлена о проведении подобных действий Венгрией.

"Тогда ни на мгновение речь не шла о возможном нападении на Украину. Мы вообще не направляли к границе наступательную технику. Там не было ни одного танка, не было артиллерии, не было боеприпасов и логистики поставок, обязательных для любого нападения", — подытожил Рац.

Напомним, что 15 мая Венгрия заблокировала выплату восьмого транша на вооружение для Украины, который хотел отправить Евросоюз.

Также отметим, что 25 апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того как Российская Федерация проиграет в войне, такие страны как Венгрия начнут демонстрировать лояльность по отношению к Киеву, а также будут поддерживать вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.