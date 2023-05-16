"Доставляем боеприпасы": спецназовцы показали, как уничтожают танки РФ дронами (видео)

В СБУ подчеркивают, что это лишь часть работы наших воинов, скоро будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники.

Related video

Спецназовцы СБУ показали работу операторов ударных дронов на передовой. Видео появилось сегодня, 16 мая.

Украинские военные настолько набили руку, что наносят удары по технике оккупантов "на ходу".

"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек", — говорят спецназовцы.

В СБУ подчеркивают, что это лишь часть работы наших воинов, скоро будет еще больше уничтоженных захватчиков и их техники.

15 мая генерал Александр Тарнавский рассказал об еще одних потерях российских оккупантов. Украинским защитникам удалось уничтожить и повредить минимум 31 единицу вооружения и военной техники ВС РФ.

Напомним, 11 мая на фоне колоссальных потерь в России заявили о необходимости второй волны мобилизации. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убежден, что на фронте нужно еще больше людей, однако от идеи мобилизации можно будет отказаться, если наберется достаточное количество добровольцев.