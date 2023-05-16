"Доставляємо боєприпаси": спецпризначенці показали, як знищують танки РФ дронами (відео)

У СБУ наголошують, що це лише частина роботи наших воїнів, скоро буде ще більше знищених загарбників та їхньої техніки.

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Спецпризначенці СБУ показали роботу операторів ударних дронів на передовій. Відео з'явилося 16 травня.

Українські військові настільки набили руку, що завдають ударів по техніці окупантів "на ходу".

"Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецназівці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок", — кажуть бійці.

У СБУ наголошують, що це лише частина роботи наших воїнів, скоро буде ще більше знищених загарбників та їхньої техніки.

15 травня генерал Олександр Тарнавський розповів про ще одних втрат російських окупантів. Українським захисникам вдалося знищити та пошкодити щонайменше 31 одиницю озброєння та військової техніки ЗС РФ.

Нагадаємо, 11 травня на тлі колосальних втрат у Росії заявили про необхідність другої хвилі мобілізації. Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін переконаний, що на фронті потрібно ще більше людей, проте від ідеї мобілізації можна буде відмовитись, якщо набереться достатня кількість добровольців.