РФ потеряла в Украине войско численностью в 16 армий стран НАТО

В Global Firepower утверждают, что полномасштабная война РФ с Украиной показала, что у России, несмотря на материальное преимущество, есть ограничения военного потенциала.

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В утреннем отчете от 17 мая 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла ориентировочно более 200 тысяч человек личного состава. Если сопоставить эту цифру с количеством живой силы в различных армиях мира, указанном в рейтинге Global Firepower 2023, то можно сделать вывод, что Россия в ходе большой войны с Украиной лишилась живой силы, сопоставимой с армиями 16 стран НАТО.

Согласно рейтингу, численность этих 16 армий итого составляет 193 тысячи человек, что лишь на 7 тысяч меньше, чем уже потеряла Россия. Среди них:

Болгария — 25 тысяч регулярных войск;

Финляндия — 24 тысячи регулярных войск;

Венгрия — 23 тысячи регулярных войск;

Норвегия — 23 тысячи регулярных войск;

Литва — 16 тысяч регулярных войск;

Дания — 16 тысяч регулярных войск;

Хорватия — 15 тысяч регулярных войск;

Словакия — 13 тысяч регулярных войск;

Северная Македония — 9 тысяч регулярных войск;

Албания — 8 тысяч регулярных войск;

Словения — 7 тысяч регулярных войск;

Латвия — 6,5 тысячи регулярных войск;

Эстония — 4 тысячи регулярных войск;

Черногория — 2,5 тысячи регулярных войск;

Люксембург — 1 тысяча регулярных военных;

Исландия — практически отсутствуют регулярные войска.

"Продолжающаяся российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России, несмотря на ее количественное и материальное преимущество над соседней Украиной, проливая свет на вопросы готовности, руководства, обучения и снабжения", — говорится на странице армии РФ в рейтинге.

Однако, согласно рейтингу, Россия находится на втором месте по силе армий. Аналитики, как сообщается, используют более 60 отдельных факторов для определения показателя PowerIndex: от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.

"В обзоре GFP 2023 года рассматриваются в общей сложности 145 мировых держав", — говорится в рейтинге.

Напомним, что 17 мая Генштаб ВСУ снова подсчитал потери России в Украине. Только за один день россияне на южном направлении потеряли более роты солдат. С начала полномасштабного вторжения захватчики лишились около 4 тысяч танков и более 7,3 тысячи бронемашин. Всего вражеская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 200,5 тысяч человек личного состава.

Кроме того, о том, что РФ потеряла уже около 200 тысяч человек писали журналисты BBC еще 12 мая. Почти половина тех, чью смерть удалось точно подтвердить, по информации издания, погибли за последние пять месяцев с 1 декабря 2022 года. Более половины — это те, кто до вторжения не был связан с армией: заключенные и "добровольцы".