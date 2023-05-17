Абсолютно не исключено: мужчинам могут вручать повестки на пляжах, – Гуменюк

По словам руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны Юга, вручение повестки не является наказанием. Уведомления вручают там, где есть военнообязанные.

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Мужчинам могут вручать повестки на пляжах, потому что они являются общественными местами. Об этом "Суспільному" 17 мая рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", – пояснила она.

Кроме того, Гуменюк уточнила, что вручение повестки в военкомат не является способом наказания. По ее словам, уведомления о необходимости прибыть в ТЦКСП вручаются в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Напомним, 4 мая глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец рассказал, что повестку могут вручить и работники ЖЭКов. По его словам, военкомы не могут лично искать каждого военнообязанного, поэтому часто обращаются за помощью к сельсоветам, компаниям и коммунальщикам.

8 мая Кравец рассказал, что сотрудники ТЦК (военкоматов) не имеют права задерживать людей на улицах, садить в автобусы и удерживать в ТЦК. По словам юриста, если сотрудники ТЦК задерживают мужчину на улице, ему необходимо уточнить причины задержания, обратиться в полицию и попросить предоставить бесплатного адвоката.