Мобилизованные на устаревшей технике: в Британии оценили состояние российской армии

По словам военного советника британской делегации в ОБСЕ Иена Стаббса, по размеру и составу ВС РФ сейчас приближены к состоянию на 24 февраля прошлого года, однако тогда российская группировка состояла из профессиональных солдат и была лучше оснащена.

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Российская Федерация не смогла добиться военного успеха в Украине, имея профессиональную армию в начале полномасштабного вторжения, а сейчас в ее распоряжении мобилизованные резервисты, оснащенные устаревшей техникой. Об этом сказал военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иен Стаббс на заседании Форума по сотрудничеству безопасности в Вене, пишет "Укринформ" 18 мая.

"Нынешняя российская Объединенная группировка войск (ОУВ) выглядит схожей по размеру и составу на силы вторжения 24 февраля прошлого года, но это не так. Тогда эта группировка состояла из профессиональных солдат, была в основном оснащена достаточно современной техникой и войска регулярно проходили обучение", — сказал Стаббс.

Военный советник указал на то, что профессиональная российская армия не смогла достичь стратегических и оперативных целей в Украине. По его словам, сейчас ВС РФ "состоят из плохо подготовленных мобилизованных резервистов, и все больше полагаются на устаревшее оборудование".

Стаббс также утверждает, что РФ не смогла обеспечить преимущество в воздухе над Украиной, упомянув о крушении четырех единиц боевой авиации над Брянской областью. По его мнению, нынешние ВС РФ не смогут добиться успеха там, где потерпели поражение хорошо обученные и опытные военные.

"Россия должна осознать, что она никогда не сможет победить в Украине. Если она будет продолжать воевать, она будет продолжать проигрывать", — заключил Иен Стаббс.

Напомним, что 15 мая, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, было анонсировано начало обучения украинских летчиков на западных истребителях.

Кроме того, 15 мая в Офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон передаст Киеву сотни новых ударных беспилотников, имеющих радиус действия более 200 километров.