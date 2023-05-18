Британский маршал рассказал о проблемах ВВС, возникших из-за обучения украинских летчиков

Ричард Найтон отметил, что британские новобранцы вынуждены ждать месяцы, а иногда и годы, чтобы пройти различные этапы обучения. Поэтому Королевским воздушным силам необходимы дополнительные ресурсы.

Related video

Военно-воздушные силы Великобритании (RAF) могут столкнуться с некоторыми проблемами в обучении собственных новобранцев из-за работ по подготовке украинских летчиков. По словам маршала авиации Ричард Найтон, на сегодняшний день программа обучения для украинских военнослужащих еще полностью не проработана. Об этом говорится в материале телеканала Sky News от 18 мая.

План Великобритании по подготовке украинских пилотов может повлиять на способность Королевских ВВС обучать своих новобранцев, отметил Найтон. Поэтому детали программы по подготовке украинских летчиков, объявленной премьер-министром страны Риши Сункаком после визита президента Украины Владимира зеленского, еще до конца не проработаны.

С таким заявлением маршал выступил 17 мая перед комитетом членов парламента Великобритании. Он подчеркнул, что военная летная подготовка в стране уже сталкивается с проблемами, поскольку студенты вынуждены ждать месяцы, а иногда и годы, чтобы пройти различные этапы обучения, от базовых полетов до подготовки на конкретном самолете. Например, существуют затруднения по приобретении практических навыков на скоростном реактивном самолете, которые необходимы для того, чтобы попасть на передовую.

В ответ на вопрос Комитета по оборонным вопросам о гарантии того, что украинская схема обучения не окажет влияния на подготовку пилотов RAF Найтон ответил, что пока неясен весь этот механизм.

"Мы еще не совсем разобрались с украинцами, как именно это будет выглядеть. Пока мы не поймем этого, мы не можем абсолютно точно понять, какое влияние это окажет на нашу систему подготовки пилотов, поскольку очевидно, что для этого потребуются дополнительные возможности", — подчеркнул маршал.

Вместе с тем Найтон отметил, что несмотря на все сложности поддержка украинских партнеров является приоритетом для Соединенного Королевства.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 15 мая заявил, что западные партнеры должны оставить страхи и предоставить украинским Вооруженным силам истребители F-16. По его мнению, советская авиация не является альтернативой на поле боя против современных самолетов ВКС РФ.