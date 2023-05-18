Британський маршал розповів про проблеми ВПС, які виникли через навчання українських льотчиків

Річард Найтон зазначив, що британські новобранці змушені чекати на місяці, а іноді й роки, щоб пройти різні етапи навчання. Тому Королівським повітряним силам потрібні додаткові ресурси.

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Військово-повітряні сили Великобританії (RAF) можуть зіткнутися з деякими проблемами у навчанні власних новобранців через роботи з підготовки українських льотчиків. За словами маршала авіації Річард Найтон, на сьогоднішній день програму навчання для українських військовослужбовців ще повністю не опрацьовано. Про це йдеться у матеріалі телеканалу Sky News від 18 травня.

План Великобританії щодо підготовки українських пілотів може вплинути на здатність Королівських ВПС навчати своїх новобранців, зазначив Найтон. Тому деталі програми підготовки українських льотчиків, що була оголошена прем'єр-міністром країни Ріші Сункаком після візиту президента України Володимира зеленського, ще до кінця не опрацьовані.

З такою заявою маршал виступив 17 травня перед Комітетом членів парламенту Великобританії. Він підкреслив, що військова льотна підготовка в країні вже стикається з проблемами, оскільки студенти змушені чекати на місяці, а іноді й роки, щоб пройти різні етапи навчання, від базових польотів до підготовки на конкретному літаку. Наприклад, існують труднощі щодо набуття практичних навичок на швидкісному реактивному літаку, які необхідні для того, щоб потрапити на передову.

У відповідь на питання Комітету з оборонних питань щодо гарантії того, що українська схема навчання не вплине на підготовку пілотів RAF Найтон відповів, що поки не зрозумілий весь цей механізм.

"Ми ще не зовсім розібралися з українцями, як саме це буде виглядати. Поки ми не зрозуміємо цього, ми не можемо абсолютно точно зрозуміти, який вплив це вплине на нашу систему підготовки пілотів, оскільки очевидно, що для цього будуть потрібні додаткові можливості", — підкреслив маршал.

Водночас Найтон зазначив, що незважаючи на всі складнощі, підтримка українських партнерів є пріоритетом для Сполученого Королівства.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба 15 травня заявив, що західні партнери повинні залишити страхи та надати українським Збройним силам винищувачі F-16. На його думку, радянська авіація не є альтернативою на полі бою проти сучасних літаків ПКС РФ.