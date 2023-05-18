СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, который освятил ВС РФ в Изюме во время оккупации

В СБУ заявили, что Священнослужитель добровольно поддержал российских оккупантов, а также призывал к этому других местных жителей. Он занимался дискредитацией украинских военных, а также отрицал факт российского вторжения.

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Служба безопасности Украины разоблачила священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, который освятил российских солдат во время оккупации Изюма Харьковской области. Об этом заявили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП), который освящал российских военных во время оккупации Изюма Служба безопасности разоблачила в Харьковской области еще одного сторонника рашизма, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и военные преступления оккупантов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурантом дела стал клирик одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района. Священнослужитель добровольно поддержал российских оккупантов, а также призывал к этому других местных жителей, демонстрируя собственный пример. Подозреваемый публично говорил, что местное религиозное сообщество подчиняется Русской православной церкви. Он также написал письмо помощнику патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, чтобы в регион прислали "гуманитарную помощь".

"В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму", — заявили в СБУ.

Сообщается, что клирик занимался дискредитацией украинских военных, а также отрицал факт российского вторжения и героизировал российских военных. За это ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"На основании собранных доказательств клирика уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации). Решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в СБУ.

Как пишет Telegram-канал "ІЗЮМ | Голос народу", что подозреваемому 36 лет. Он является наместником мужского монастыря в честь Песчанской иконы Божией Матери УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала бывшего милиционера-коррупционера. По версии следствия, уволенный за взятки правоохранитель сотрудничал с вражеской ФСБ и шпионил за позициями украинских защитников. Задачи спецслужбы оценивались в 2-5 тысяч гривен.

Еще напомним, что СБУ задержала медсестру из Херсона, которая "сливала" данные о раненых бойцах ВСУ. После деоккупации Херсона медсестра продолжила работать в медучреждении и дальше сотрудничала с куратором из ФСБ и шпионила по местам базирования Сил обороны в городе.