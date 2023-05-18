"Блокировать все веб-камеры — это воевать с ветряными мельницами": эксперт о камерах наблюдения в Украине

CEO IТ-компании DevRain Александр Краковецкий рассказал Фокусу, действительно ли в Украине нужно отключать камеры видеонаблюдения и зачем проводить работу с населением.

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Блокировка всех камер видеонаблюдения в украинских городах может не дать существенного результата, на который надеется общественность. Такое мнение в разговоре с Фокусом высказал Александр Краковецкий, CEO IТ-компании DevRain.

"Пытаться отключить все камеры наблюдения — это как воевать с ветряными мельницами. Действительно, враг может их использовать. Но это касается не только камер, но и всего остального — каких-то сервисов, дающих информацию, соцсетей. Мы же не можем закрыть все новостные сайты, отключить телефоны и все Telegram-каналы", — говорит эксперт.

Краковецкий уверен, что если Служба безопасности Украины захочет отключить все веб-камеры, она сможет это сделать. Однако другие силовые ведомства наоборот заинтересованы в том, чтобы камер было больше — это позволяет находить злоумышленников и фиксировать преступления.

"Поэтому здесь просто нет какого-либо одного оптимального решения", — добавляет он.

Когда речь идет о локальных местах — стратегически важной для Украины дороге или конкретном объекте, то силовые органы и так быстро решают вопросы с камерами, которые могут передавать информацию. Точечно это все и так работает в стране.

Если говорить глобальнее, то правоохранительным органам и органам безопасности следует проводить с населением разъяснительную работу по использованию камер наблюдения, считает Краковецкий. Так же как это происходило с публикацией фотографий или видео во время ударов России по украинским городам — гражданам нужно четко объяснять, дать конкретные рекомендации, как во время войны можно и нельзя использовать видеокамеры, где их следует размещать, какую информацию врагу они могут передавать и как защитить их от взлома.

Напомним, после атаки россиян на Киев 16 мая СМИ осветили проблему онлайн-трансляций через веб-камеры из разных украинских городов. Общество возмутилось, что враг может использовать эти данные для корректировки огня.