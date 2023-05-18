"Блокувати всі вебкамери — це воювати з вітряками": експерт про камери спостереження в Україні

CEO ІТ-компанії DevRain Олександр Краковецький розказав Фокусу, чи дійсно в Україні потрібно відключати камери відеонагляду та навіщо проводити роботу з населенням.

Related video

Блокування всіх камер відеоспостереження в українських містах може не дати суттєвого результату, на яких сподівається громадськість. Таку думку в розмові з Фокусом висловив Олександр Краковецький, CEO ІТ-компанії DevRain.

"Намагатися відключити всі камери спостереження — це як воювати з вітряками. Дійсно, ворог може їх використовувати. Але це стосується не тільки камер, а й всього іншого — якихось сервісів, що дають інформацію, соцмереж. Ми ж не можемо закрити всі новинарні сайти, відключити телефони й всі Telegram-канали", — говорить експерт.

Краковецький впевнений: якщо Служба безпеки України захоче відключити всі вебкамери, вона зможе це зробити. Проте інші силові відомства навпаки зацікавлені в тому, щоб їх було якнайбільше — це дозволяє знаходити зловмисників і фіксувати злочини.

"Тому тут просто немає якогось одного оптимального рішення", — додає він.

Коли йдеться про якісь локальні місця — стратегічно важливу для України дорогу або конкретний обʼєкт, то силові органи й так швидко розв'язують питання з камерами, що можуть передавати інформацію. Точково це все й так працює в країні.

Якщо говорити більш глобально, то правоохоронним органам і органам безпеки слід проводити з населенням розʼяснювальну роботу щодо використання камер спостереження, вважає Краковецький. Так само як це й відбувалось із публікацією фотографій або відео під час ударів Росії по українським містам — громадянам треба чітко пояснювати, дати конкретні рекомендації, як під час війни можна та не можна використовувати відеокамери, де їх слід розміщувати, яку інформацію ворогу вони можуть передавати та як захистити їх від злому.

Нагадаємо, після атаки росіян на Київ 16 травня ЗМІ висвітлили проблему онлайн-трансляцій з вебкамер із різних українських міст. Суспільство обурилося, що ворог може використовувати ці дані для корегування вогню.