"Был одним из лучших наводчиков": под Бахмутом погиб боец "Волков Да Винчи" (фото)

Юрий Юхимюк до полномасштабного российского вторжения жил за границей, но вернулся, чтобы воевать за Украину и вступил в ряды "Волков Да Винчи".

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Под Бахмутом погиб наводчик пушки 1-го механизированного батальона "Волки Да Винчи" ВСУ. Об этом сообщили в телеграм-канале батальона.

"С большой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб наш боец, побратим, артиллерист — Юрий Юхимюк, друг "Юхим". "Юхим" был одним из лучших наводчиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до 24 февраля Юрий Юхимюк жил за границей — в Германии, но решил вернуться на Родину и воевать против российских захватчиков и отдал ей дорогую собственную жизнь.

"Твердо знаю только одно — поступить по-другому я не мог. Я бы не смог простить лично себе, что не воевал за Родину!" — говорил при жизни "Юхим".

В Минобороны Украины в свое время рассказывали историю наводчика Юрия Юхимюка.

"24 февраля я позвонил своим друзьям, с кем когда-то проходил обучение в ДУК для юношей, и узнал, что они собирают вещи и идут в военкомат. Я сел в свой автомобиль и поехал домой — в Украину. Несколько суток я пытался попасть в местную терроборону, но, узнав, что они будут стоять на блокпостах вокруг селения, отказался от этой идеи", — делился в интервью Юрий.

Юрий Юхимюк погиб 17 мая 2023 года во время выполнения боевого задания в городе Часов Яр на Бахмутском направлении. Герой родом из села Горькая Полонка Волынской области. Погибшему Герою было 25 лет.

Напомним, что в районе Временного Яра погиб американский доброволец Николас Меймер. Он приехал на территорию Украины, чтобы передать опыт украинским солдатам по западным методикам ведения боевых действий. Мужчина получил смертельные ранения в результате удара артиллерии ВС РФ.

Также в боях за Бахмут погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель.