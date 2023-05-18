"Був одним із найкращих навідників": під Бахмутом загинув боєць "Вовків Да Вінчі" (фото)

Юрій Юхимюк до повномасштабного російського вторгнення жив за кордоном, але повернувся, щоб воювати за Україну і вступив до лав "Вовків Да Вінчі".

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Під Бахмутом загинув навідник гармати 1-го механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" ЗСУ. Про це повідомили у телеграм-каналі батальйону.

"З великим болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув наш боєць, побратим, артилерист — Юрій Юхимюк, друг "Юхим". "Юхим" був одним з найкращих навідників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до 24 лютого Юрій Юхимюк жив за кордоном — у Німеччині, але вирішив повернутися на Батьківщину і воювати проти російських загарбників і віддав їй найдорожче — власне життя.

"Твердо знаю тільки одне — вчинити по-іншому я не міг. Я б не зміг пробачити особисто собі, що не воював за Батьківщину!" — говорив за життя "Юхим".

У Міноборони України свого часу розповідали історію навідника Юрія Юхимюка.

"24 лютого я зателефонував своїм друзям, з ким колись проходив вишкіл у ДУК для юнаків, та дізнався, що вони збирають речі та йдуть у військкомат. Я сів у своє авто та поїхав додому — в Україну. Кілька діб я намагався потрапити до місцевої тероборони, але, дізнавшись, що вони стоятимуть на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї", — ділився в інтерв'ю Юрій.

Юрій Юхимюк загинув 17 травня 2023 року під час виконання бойового завдання у місті Часів Яр на Бахмутському напрямку. Герой родом із села Гірка Полонка Волинської області. Полеглому Герою було 25 років.

Нагадаємо, що в районі Часового Яру загинув американський доброволець Ніколас Меймер. Він приїхав на територію України, щоб передати досвід українським солдатам щодо західних методик ведення бойових дій. Чоловік отримав смертельні поранення внаслідок удару артилерії ЗС РФ.

Також у боях за Бахмут загинув чемпіон України з хокею Олександр Хміль.