ВСУ поразили склад боеприпасов и 7 станций РЭБ врага, – Генштаб

В течение суток украинские защитники уничтожили 21 крылатую ракету и 7 разведывательных беспилотников РФ различного типа.

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Вооруженные силы Украины за сутки поразили склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и семь станций радиоэлектронной борьбы, принадлежавших оккупантам. Об этом 19 мая сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В командовании сообщили, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. В течение этих суток украинские защитники уничтожили 21 крылатую ракету и 7 вражеских разведывательных дронов различного типа.

Также в сообщении отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 станций РЭБ и радиолокационную станцию захватчиков.

Российские военные в течение суток нанесли 36 ракетных и 23 авиационных удара, а также совершили около 30 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и украинским населенным пунктам.

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток зафиксировано 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Напомним, 17 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за прошедшие сутки под Бахмутом бойцы ВСУ сумели продвинуться вперед на разных участках до 600 метров.

15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение украинских военных подразделений вблизи Бахмута можно назвать первым успехом наступательных действий.