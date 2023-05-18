Зеленский провел совещание с командующими фронтом и собрал военный кабинет

По словам президента, в ближайшее время у Украины появятся дополнительные системы ПВО, ракеты и самолеты, а также дальнобойное оружие.

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В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет и провел совещание с командующими ключевыми направлениями фронта, представителями Генштаба, разведки и безопасности. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Только что провел заседание военного кабинета. Это наш особый формат работы в узком кругу с теми, кто отвечает за оборону государства. Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка, безопасность", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил ВСУ за выполненные стратегические задачи, однако отказался уточнять детали, отметив лишь, что "не время".

"О защите гражданских граждан. Воздушные силы – молодцы, здесь с деталями. Наши приоритеты на эту неделю, следующую и на ближайшее время в целом – дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения и самолеты, дальнобойное оружие. И это будет", – сообщил глава государства.

Напомним, 18 мая Владимир Зеленский предложил создать мемориал в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа. Он уже пригласил лидера крымских татар Мустафу Джемилева подключиться к созданию мемориала.

15 мая президент Украины подвел итоги турне по странам Европы. По его словам, результатом поездки в ряд европейских стран станет большее количество оружия и политической поддержки для Украины.