Прикрывал аэродром: HIMARS уничтожил ЗРПК "Панцирь-С1" под Донецком – соцсети (фото)

Ликвидация ЗРГК "Панцирь-С1" произошла снарядом GMLRS якобы в первых числах мая. В результате удара HIMARS экипаж техники ВС РФ погиб.

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Вблизи Донецка был уничтожен российский ЗРПК "Панцирь-С1", который оккупанты установили для прикрытия аэродрома от ударов реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом информирует Telegram-канал " Досье шпиона ".

От самой американской техники, как выяснилось впоследствии, российская боевая машина ПВО и пострадала. В сообщении указано, что ликвидация ЗРПК снарядом GMLRS произошла в первых числах мая. В результате уничтожения российский экипаж погиб.

"ЗРПК не сможет справиться со снарядом, против которого разрабатывался. Иронично", – говорится в сообщении.

ЗРГК "Панцирь-С1" Фото: Telegram-канал "Досье шпиона"

"Панцирь-С1" – неудачная разработка конструкторов из РФ

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" был разработан в РФ с целью уничтожения современных и перспективных видов вооружения, применяемых при воздушной атаке. В России заявляли, что техника также может защищать объект от наземных и надводных угроз, но это оказалось неправдой. В эксплуатации боевая машина с 2008 года. Используются 12 ракет 57Е6-Е. Ожидалось, что с 2018 года российские конструкторы представят "Панцирь-СМ", который получит лучшую боевую способность, в частности, новый радар на основе активной фазированной антенной решетки существенно увеличит расстояние обнаружения и идентификации целей с 40 км до 75 км. Война России против Украины продемонстрировала, что техника, стоимость которой оценивается в экспортных вариантах от 13,15 до 14,67 миллионов долларов, не оправдала ожиданий Кремля.

Напомним, 3 апреля появились фото, как резиденции президента РФ охраняют системы ПВО "Панцирь С-1". Техника была расположена таким образом, чтобы обеспечить воздушную оборону по территориям, где расположены резиденции главы Кремля.

Также 7 мая военный обозреватель Александр Коваленко развеял миф об эффективности "Панцирь-С1". Он отметил, что в 2020 году состоялись провальные учения, в ходе которых несколько комплексов ЗРПК не смогли одновременно поразить воздушную цель. Интересно, что "Панцирь-С1" вовлечен в охрану резиденций Владимира Путина.