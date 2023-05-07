"Перехватывает 100% ракет HIMARS": эксперт развеял миф об эффективности "Панцирь-С1"

По словам обозревателя Александра Коваленко, в 2020 году состоялись провальные учения, в ходе которых несколько комплексов ЗРПК не смогли одновременно поразить воздушную мишень. Примечательно, что "Панцирь-С1" задействован в охране резиденций Владимира Путина.

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" не способен технически перехватывать ракеты HIMARS, как об этом ранее заявляли российские пропагандисты в эфире ТРК "Звезда". Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграм-канале.

В частности, эксперт отреагировал на сюжет ТРК "Звезда", которая принадлежит Минобороны РФ, о том, что комплекс "Панцирь" показывает 100%-й показатель перехвата ракет HIMARS.

"ТРК "Звезда" рассказывает про те самые ЗРПК "Панцирь-С1" которые создали кольцевую эшелонированную ПВО вокруг Кремля? Ну, того самого, на крышу которого приземлилось 2 БПЛА, имеющих максимальную скорость меньше 1 км в секунду?" — написал эксперт.

Коваленко также рассказал о ситуации во время стрельб батареи ЗРПК "Панцирь-С1" в 2020 году. Они оказались провальными, так как четыре ЗРПК "Панцирь-С1" вели одновременно огонь по воздушной мишени Е-95, но так и не смогли ее поразить.

"Панцирь-С1" задействовали для охраны президента РФ

Как удалось выяснить расследователям из команды российского оппозиционера Алексея Навального, ЗРПК "Панцирь С1" задействовали для охраны Владимира Путина.

В частности военную технику заметили возле резиденции президента РФ в Красной Поляне (неподалеку от города Сочи), в Ново-Огарево и на Валдае.

Как рассказали журналисты, ПВО установили на поляне возле дороги в одном километре от шале.

ЗРПК "Панцирь-С1": что это за техника

Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

"Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведут два или три оператора. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных).

Цена одного ЗРПК "Панцирь-С1" составляет от 13,15 до 14,67 миллиона долларов США.

Находится на вооружении таких стран, ка РФ, Алжир, Ирак, Иран, ОАЭ, Оман, Сербия, Сирия, Эфиопия, Ливия.

"Панцирь-С1" представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Фото: скриншот

Напомним, в конце июня 2022 года ВСУ уничтожили один "Панцирь-С1" на острове Змеиный. Военную технику они поразили в ходе операции по деоккупации острова от российских военных.

А в начале июля 2022 года трофейный российский "Панцирь" поразил свою первую цель. Тогда в профильном министерстве уточнили, что к автоматическим орудиям российского самоходного зенитно-ракетного орудийного комплекса "Панцирь С-1" подходят 30-миллиметровые снаряды, находящиеся на вооружении украинских военных.