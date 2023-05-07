"Перехоплює 100% ракет HIMARS": експерт розвіяв міф про ефективність "Панцир-С1"

За словами оглядача Олександра Коваленка, у 2020 році відбулися провальні навчання, під час яких кілька комплексів ЗРПК не змогли одночасно уразити повітряну ціль. Цікаво, що "Панцир-С1" залучений до охорони резиденцій Володимира Путіна.

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Зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" не здатний технічно перехоплювати ракети HIMARS, як раніше заявляли російські пропагандисти в ефірі ТРК "Звезда". Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, експерт відреагував на сюжет ТРК "Звезда", що належить Міноборони РФ, про те, що комплекс "Панцир" показує 100%-й показник перехоплення ракет HIMARS.

"ТРК "Звезда" розповідає про ті самі ЗРПК "Панцир-С1", які створили кільцеву ешелоновану ППО навколо Кремля? Ну, того самого, на дах якого приземлилося два БПЛА, що мають максимальну швидкість менше ніж 1 км за секунду?" — написав експерт.

Коваленко також розповів про ситуацію під час стрільб батареї ЗРПК "Панцир-С1" у 2020 році. Вони виявилися провальними, оскільки чотири ЗРПК "Панцир-С1" вели одночасно вогонь по повітряній мішені Е-95, але так і не змогли її уразити.

"Панцир-С1" залучили для охорони президента РФ

Як вдалося з'ясувати розслідувачам із команди російського опозиціонера Олексія Навального, ЗРПК "Панцир С1" залучили для охорони Володимира Путіна.

Зокрема військову техніку помітили біля резиденції президента РФ у Красній Поляні (неподалік міста Сочі), у Ново-Огарьово та на Валдаї.

Як розповіли журналісти, ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від шале.

ЗРПК "Панцир-С1": що це за техніка

Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування.

Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (зокрема комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу. Також може здійснювати захист об'єкта, що обороняється, від наземних і надводних загроз.

"Панцир-С1" є зенітним ракетно-гарматним комплексом малого радіуса дії, що розміщується на гусеничному шасі, колісному шасі вантажівки, причепа або встановлюється стаціонарно. Управління ведуть два чи три оператори. Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами та керованими ракетами з радіокомандним наведенням з інфрачервоним та радіолокаційним стеженням. Комплекс призначений для захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних).

Ціна одного ЗРПК "Панцир-С1" складає від 13,15 до 14,67 мільйона доларів США.

Знаходиться на озброєнні таких країн, як РФ, Алжир, Ірак, Іран, ОАЕ, Оман, Сербія, Сирія, Ефіопія, Лівія.

"Панцир-С1" є зенітним ракетно-гарматним комплексом малого радіусу дії. Фото: Скріншот

Нагадаємо, наприкінці червня 2022 року ЗСУ знищили один "Панцир-С1" на острові Зміїний. Військову техніку вони уразили під час операції з деокупації острова від російських військових.

А на початку липня 2022 року трофейний російський "Панцир" уразив свою першу ціль. Тоді у профільному міністерстві уточнили, що до автоматичних знарядь російського зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир С-1" підходять 30-міліметрові снаряди, що знаходяться на озброєнні українських військових.