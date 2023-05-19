Контракт на $3,2 млрд: ВМС США обновляют флотилию кораблей-разведчиков

Новые корабли гидроакустического наблюдения за океаном класса T-AGOS 25 заменят устаревающие T-AGOS 19, которые на сегодняшний день осуществляют миссию противолодочной войны (ASW) в Тихом и Атлантическом океанах.

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Военно-морские силы США планируют обновить парк кораблей наблюдения за океаном. Для этого руководство ВМС выбрало компанию Austal USA, заключив контракт пока на 113,9 млн долларов на проектирование нового вспомогательного корабля-разведчика класса T-AGOS 25. Об этом 19 мая сообщило издание Defense Brief.

Сделка включает опции на детальное проектирование и строительство до семи кораблей наблюдения класса T-AGOS 25. Если реализация проекта пройдет успешно, совокупную стоимость контракта доведут до 3,19 млрд долларов, говорится в сообщении.

Генеральный директор компании Austal Пэдди Грегг отмечает, что этот заказ значительно расширяет портфель программ компании по строительству стальных судов. Программа TAGOS-25 будет реализовываться на новом сталелитейном судостроительном заводе компании в Мобил, штат Алабама.

"T-AGOS — уникальная вспомогательная военно-морская платформа, которая играет неотъемлемую роль в поддержке миссии ВМС по противолодочной обороне", — отметил Грегг.

Макет нового корабля класса T-AGOS 25 от компании Austal USA

Что известно о кораблях наблюдения

Корабли класса T-AGOS 25 заменят существующий потенциал четырех двухкорпусных кораблей T-AGOS 19 и одного T-AGOS 23 с малой площадью сечения по ватерлинии (SWATH) по мере истечения срока их службы, начиная с 2026 года.

110-метровые стальные корабли SWATH станут платформой для системы датчиков буксируемой системы наблюдения (SURTASS) и будут иметь пороговый срок службы 30 лет.

Корабль наблюдения T-AGOS 21 ВМС США

ТТХ новых кораблей наблюдения пока неизвестны, однако на сегодняшний день ВСМ США имеют в распоряжении T-AGOS-23. Такие корабли гидроакустической разведки имеют водоизмещение в 5370 тонн и способны развивает скорость в 12 узлов (22 км в час). Экипаж состоит из 44 человек, из них 26 — гражданские специалисты и 18 военных моряков.

В качестве средств наблюдения используется активная низкочастотная антенная решетка подводных шумопеленгаторных устройств, которая собирает, а затем обрабатывает первичную акустическую информацию.

Новые корабли будут T-AGOS 25 эксплуатироваться Военным морским командованием США (MSC) и будут поддерживать миссию противолодочной войны (ASW) командующих Атлантическим и Тихоокеанским флотами, подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что США в рамках программы иностранных военных продаж планируют выставить на продажу 6 военных кораблей в течение следующих двух лет, которые еще не пробыли в эксплуатации и 10 лет. Это 2 корабля класса Independence и 4 корабля класса Freedom.