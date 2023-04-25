ВМС США планируют продать 6 боевых кораблей, которым меньше 10 лет (фото)
Самому молодому боевому кораблю, который планируют продать менее 3-х лет. Несмотря на это, командование планирует их продать, потому что столкнулись с рядом проблем.
Военно-морские силы США планируют выставить на продажу 6 кораблей в течение следующих двух лет, еще не пробывших в эксплуатации и 10 лет. Об этом сообщает The War Zone.
В рамках программы иностранных военных продаж в течение двух следующих лет выставят на продажу 6 кораблей:
- 2 корабля класса Independence;
- 4 корабля класса Freedom.
При этом самый молодой корабль в эксплуатации менее трех лет, а самый старший чуть менее 8 лет. Командование ВМС США хочет продать 6 кораблей еще с 2022 года. Все дело в том, что у кораблей много проблем. Всего в эксплуатации Военно-Морских сил находится 13 кораблей класса Independence и 10 класса Freedom. Еще 9 боевых кораблей строят или готовят к вводу в эксплуатацию.
В настоящее время непонятно, определились ли ВМС США уже с покупателями, но отмечается, что корабли должны храниться не более 2 лет. Ранее планировалось, что USS Jackson и USS Montgomery (класса Independence) будут выведены из эксплуатации в 2024 году для перевода в статус "в резерве", что означает, что их могут восстановить для будущей мобилизации.
Корабли класса Independence предназначены для противоминной борьбы, а Freedom – для ведения надводных боевых действий. Основными причинами списания кораблей являются недостаточные эксплуатационные характеристики, а также технические проблемы.
Напомним, 20 апреля СМИ сообщали, что ВМС США получат новую подлодку типа Virginia, которая получит специальное шпионское оборудование.
21 апреля крейсер USS Cleveland свалился в воду во время спуска с верфи. Буксир накрыло водой из-за недостаточной дистанции.