ВМС США планируют продать 6 боевых кораблей, которым меньше 10 лет (фото)

Самому молодому боевому кораблю, который планируют продать менее 3-х лет. Несмотря на это, командование планирует их продать, потому что столкнулись с рядом проблем.

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Военно-морские силы США планируют выставить на продажу 6 кораблей в течение следующих двух лет, еще не пробывших в эксплуатации и 10 лет. Об этом сообщает The War Zone.

В рамках программы иностранных военных продаж в течение двух следующих лет выставят на продажу 6 кораблей:

2 корабля класса Independence;

4 корабля класса Freedom.

При этом самый молодой корабль в эксплуатации менее трех лет, а самый старший чуть менее 8 лет. Командование ВМС США хочет продать 6 кораблей еще с 2022 года. Все дело в том, что у кораблей много проблем. Всего в эксплуатации Военно-Морских сил находится 13 кораблей класса Independence и 10 класса Freedom. Еще 9 боевых кораблей строят или готовят к вводу в эксплуатацию.

Корабли класса "Freedom" USS Billings (LCS 15) и USS Wichita (LCS 13) во время учений в Карибском море

В настоящее время непонятно, определились ли ВМС США уже с покупателями, но отмечается, что корабли должны храниться не более 2 лет. Ранее планировалось, что USS Jackson и USS Montgomery (класса Independence) будут выведены из эксплуатации в 2024 году для перевода в статус "в резерве", что означает, что их могут восстановить для будущей мобилизации.

USS Montgomery класса Independence (LCS 8) в Сан-Диего

Корабли класса Independence предназначены для противоминной борьбы, а Freedom – для ведения надводных боевых действий. Основными причинами списания кораблей являются недостаточные эксплуатационные характеристики, а также технические проблемы.

Напомним, 20 апреля СМИ сообщали, что ВМС США получат новую подлодку типа Virginia, которая получит специальное шпионское оборудование.

21 апреля крейсер USS Cleveland свалился в воду во время спуска с верфи. Буксир накрыло водой из-за недостаточной дистанции.