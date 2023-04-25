ВМС США планують продати 6 бойових кораблів, яким менше ніж 10 років (фото)

Наймолодшому бойовому кораблю, який планують продати менше ніж три роки. Попри це командування планує їх продати, бо зіштовхнулись з низкою проблем.

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Військово-морські сили США планують виставити на продаж 6 кораблів протягом наступних двох років, які ще не були в експлуатації і 10 років. Про це повідомляє The War Zone.

У межах програми іноземних військових продажів протягом двох наступних років виставлять на продаж 6 кораблів:

2 кораблі класу Independence;

4 кораблі класу Freedom.

При цьому наймолодший корабель в експлуатації менш ніж три роки, а найстарший трохи менше ніж 8 років. Командування ВМС США хоче продати 6 кораблів ще з 2022 року. Вся річ у тому, що кораблі мають багато проблем. Всього в експлуатації Військово-морських сил знаходиться 13 кораблів класу Independence та 10 класу Freedom. Ще 9 бойових кораблів будують або готовлять до введення в експлуатацію.

Кораблі класу "Freedom" USS Billings ( LCS 15) і USS Wichita (LCS 13) під час навчань в Карибському морі

На цей час незрозуміло, чи ВМС США вже визначились з покупцями, але зазначається, що кораблі мають зберігатися не більше 2 років. Раніше планувалося, що USS Jackson та USS Montgomery (класу Independence) виведуть з експлуатації у 2024 році задля переведення в статус "в резерві", що означає, що їх можуть відновити для майбутньої мобілізації.

USS Montgomery класу Independence (LCS 8) в Сан-Дієго

Кораблі класу Independence призначені для протимінної боротьби, а Freedom — ведення надводних бойових дій. Основними причинами списання кораблів є недостатні експлуатаційні характеристики, а також технічні проблеми.

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21 квітня крейсер USS Cleveland звалився у воду під час спуску з верфі. Буксир накрило водою через недостатню дистанцію.