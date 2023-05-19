Армия РФ продолжает позориться: пограничники рассказали о самом непродолжительном бое с россиянами

Украинские защитники в Луганской области отследили приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, не дав возможности им пойти на штурм.

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Украинские пограничники отбили атаку российских оккупантов в Луганской области, которая оказалась самой короткой, поскольку на штурм захватчики так и не решились. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Украинские защитники отследили приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника. Впоследствии охранники границы решили поработать на опережение – открыли огонь на поражение.

"Штурм закончился, не начавшись", – говорится в сообщении.

В ведомстве так сообщили, что вблизи Бахмута "приземлили" беспилотник оккупантов. Он отслеживал перемещение пограничников. Бойцы вместе с помощью своего стрелкового оружия сработали эффективно и ликвидировали угрозу, исходившую от коптера.

Напомним, 5 мая пограничники показали работу боевых дронов. Украинские бойцы и дальше используют крупные беспилотники, которые сбрасывают мощные бомбы для поражения российских войск. Они опубликовали видео, на котором можно увидеть, как летят самодельные снаряды с пластиковыми хвостовиками-стабилизаторами и пловцами. Эти боеприпасы повышают точность падения – они прикреплены хомутами или обычным скотчем. Военнослужащий под псевднимом "Фанат" рассказал, что с помощью ударных беспилотников-квадрокоптеров и самодельных бомб пограничники атакуют, прежде всего, живую силу ВС РФ, поскольку пехоты у россиян очень значительное количество.

Также в конце апреля пограничники назвали мотивацию защищать Бахмут от российских захватчиков. Как отметил 45-летний боец Валерий, он не думал, что достаточно легко овладеет вооружением американского производства и сменит ноутбук на Stinger. По его словам, люди гражданских профессий массово обучаются в ВСУ навыкам стрельбы и управлению современной бронетехникой.