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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Армія РФ продовжує ганьбитися: прикордонники розповіли про найкоротший бій з росіянами

прикордонник
Фото: Facebook | Українські прикордонники відбили атаку російських окупантів на Луганщині

Українські захисники на Луганщині відстежили наближення до свого опорного пункту піхотних груп противника, не давши можливості їм піти на штурм.

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Українські прикордонники відбили атаку російських окупантів в Луганській області, яка виявилася найкоротшою, оскільки на штурм загарбники так й не наважилися. Про це 19 травня повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Українські захисники відстежили наближення до свого опорного пункту піхотних груп противника. Згодом охоронці кордону вирішили попрацювали на випередження – відкрили вогонь на ураженні.

"Штурм закінчився, не розпочавшись", – йдеться у дописі.

У відомстві так повідомили, що поблизу Бахмута "приземлили" безпілотник окупантів. Він відстежував переміщення прикордонників. Бійці разом за допомогою своєї стрілецької зброї спрацювали ефективно й ліквідували загрозу, яка йшла від коптера.

Нагадаємо, 5 травня прикордонники показали роботу бойових дронів. Українські бійці й надалі використовують великі безпілотники, які скидають потужні бомби для ураження російських військ. Вони опублікували відео, на якому можна побачити, як летять саморобні снаряди із пластиковими хвостовиками-стабілізаторами та "плавцями". Це боєприпаси підвищують точність падіння – вони прикріплені хомутами чи звичайним скотчем. Військовослужбовець на псевдо "Фанат" розповів, що за допомогою ударних безпілотників-квадрокоптерів та саморобних бомб прикордонники атакують насамперед живу силу ЗС РФ, оскільки піхоти у росіян дуже значна кількість.

Також наприкінці квітня прикордонники назвали мотивацію обороняти Бахмут від російських загарбників. Як зазначив 45-річний боєць Валерій, він не думав, що досить легко опанує озброєння американського виробництва та змінить ноутбук на Stinger. З його слів, люди цивільних професій масово навчаються у ЗСУ навичкам стрільби та кермуванням сучасною бронетехнікою.