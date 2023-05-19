Шпионил за военными: в Черновцах СБУ задержала российского агента (видео)

Мужчина попал в руки украинских спецслужб во время скрытой фотосъемки одного из военных объектов в городе. Также он собирал точные координаты мостов и объектов критической инфраструктуры.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который собирал для оккупантов сведения о расположении Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах страны. Об этом 19 мая сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснили следователи, агента больше всего интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы. Также он собирал точные координаты мостов и электроподстанций в Харьковской области и на Буковине. Во время фотосъемки одного из военных объектов в Черновцах агент попал в руки украинских спецслужб.

Как выяснилось, агентом, который помогал оккупантам, оказался житель города Черновцы. В 2021 году он переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.

После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники". Благодаря этому в феврале 2023 года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки.

Впоследствии на него вышел кадровый сотрудник ГРУ, который предложил сотрудничество. Находясь в Харькове, подозреваемый выполнял указания своего российского "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Также он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

Вскоре россияне поручили ему вернуться в Черновцы под предлогом посещения родственников. По версии СБУ, целью поездки на самом деле был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Также в центре внимания злоумышленника были транспортные мосты региона — их координаты и система охраны. Кроме того, он передавал агрессору локации логистических центров и стационарных пунктов хранения гуманитарной помощи.

Для передачи разведданных фигурант использовал мессенджер. За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение" на банковскую карточку.

Сотрудники СБУ провели обыск по месту жительства подозреваемого. У него нашли смартфон и ноутбук с доказательствами сотрудничества с оккупантами. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена, совершенная в условиях военного положения). После этого подозреваемого поместили в следственный изолятор.

Напомним, 17 мая сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили блогеров, которые сняли на видео и опубликовали в сеть работу ПВО во время ракетного обстрела Киева 16 мая.

Ранее, 15 мая, киберспециалисты СБУ разоблачили в Черкасской области блогера, незаконно распространявшего информацию о перемещении украинских военных на территории региона. По словам тиктокера, при помощи фото и видео украинских военных он хотел "нарастить" аудиторию.